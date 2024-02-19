Ивановский завод тяжелого станкостроения вернут в собственность государства

Генпрокуратура РФ хочет вернуть государству завод в Иваново
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
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Предприятие еще в 1990-х годах незаконно приватизировали, в результате чего был нанесен ущерб обороноспособности России.
Генеральная прокуратура России подала иск с требованием вернуть государству акции Ивановского завода тяжелого машиностроения (ИЗТС). Соответствующая информация размещена на сайте арбитражного суда Ивановской области.
«Заместитель генерального прокурора обратился в арбитражный суд с исковым заявлением… об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных акций ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения“», — указывается в материале дела.
Заявление принято к производству 8 февраля, его определением наложен арест на все движимое и недвижимое имущество завода и АО «Станки и инструмент».
Согласно документу, акционерное общество было образовано в порядке реорганизации ООО «Станки и инструмент». Заявитель считает, что при создании последней организации было передано имущество АО «ИЗТС», которое ранее принадлежало ОАО «ИЗТС».
Как отмечает газета «Коммерсантъ», Генпрокуратура выявила, что завод в Иваново еще в 1990-х годах незаконно приватизировали. По данным ведомства, решение о передаче акций ИЗТС было принято не уполномоченными на это лицами и организациями, а также без обязательного разрешения правительства РФ. Из-за приватизации был нанесен ущерб обороноспособности России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генпрокуратура утвердила заключение по делу о хищении через «Пушкинскую карту». Злоумышленники незаконно присвоили более 200 миллионов рублей через эту программу.
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