Генпрокуратура утвердила заключение по делу о хищении через «Пушкинскую карту»

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении свыше 200 миллионов рублей через программу «Пушкинской карты». Об этом сообщили в пресс-служба ведомстве.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

Фигуранты дела, по версии следствия, регистрировались на платформе «PRO.Культура.РФ» в качестве организаторов мероприятий. Затем они брали в аренду концертные площадки в Москве и организовывали выступления исполнителей.

А владельцам «Пушкинских карт» предлагалось приобрести билеты и не посещать их. При этом объемы продаж значительно превышали вместимость площадок.

Оплата билетов возмещалась за счет бюджетных средств. Массовка, привлеченная за деньги, создавала видимость посещения мероприятий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аргентина экстрадировала в Россию Олега Кулакова, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше пяти миллионов рублей.