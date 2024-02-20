Опасные корма: продукция известных западных марок угрожает здоровью животных

Состав очень часто не соответствует действительности.

Корма, которые убивают. Серьезная опасность грозит владельцам домашних животных, приобретающих еду для питомцев известных западных брендов. Проверка показала, что во многих из них заявленный состав не соответствует действительности. А некоторые даже содержат вещества, буквально разрушающие организм кошек и собак.

Корреспондент «Известий» Владислав Харченко разобрался, как обезопасить четвероногих любимцев.

Сейчас кот по кличке «Шкет» играет с любимой хозяйкой, а всего несколько недель назад он и еще два его пушистых друга не могли даже ходить. Как выяснилось, все из-за импортного сухого корма. Именно им отравились питомцы Оксаны.

Мы решили провести эксперимент и отправили корм, которым пользуется Оксана, и еще несколько импортных образцов в лабораторию, чтобы проверить состав. Для анализа гранулы измельчили до порошкообразного состояния и добавили к ним специальный реактив.

«После проведения всех манипуляций образцы отправляют в хроматограф, где проходит заключительный этап исследования. И уже через сутки на экране отображается готовый результат», — говорит корреспондент Владислав Харченко.

И случаев, когда заявленный производителем состав импортных кормов для кошек не соответствовал тому, что в упаковке — десятки. Россельхознадзор выявил уже более 40 таких продуктов. Корм компании Хиллс после таких проверок вовсе запретили ввозить в Россию из-за найденного в нем мышьяка.

Россельхознадзор Инспекция показала отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, заявленным на маркировке, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья.

В 2023 году проверили более 80 российских и 75 иностранных производителей. В импортных кормах процент несоответствий оказался почти вдвое больше, чем в российских. Как результат — импортные корма постепенно стали уходить с нашего рынка. Но нишу активно занимают отечественные бренды.

Производство готового корма для домашних животных набирает обороты в России. В ноябре 2023 года оно выросло на 3,2% к уровню ноября 2022 года и составило почти 126 тысяч тонн.

За прошлый год в России запустили 20 предприятий по производству корма для животных. Одно из них открылось в Ельце. Его мощность — 20 тысяч тонн продукции в год.

Эксперты отмечают, что на российском рынке ежегодно появляются новые и успешные игроки, которые не являются партнерами международных корпораций. И их продукция по соотношению «цена-качество» точно сможет составить достойную конкуренцию западной. А может, и вовсе ее заменить.