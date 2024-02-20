Поллукс и Ясли: какие небесные явления можно наблюдать 21 февраля

Астрономы отмечают, что эти явления могут оказать влияние на судьбу.

Астрономы готовятся наблюдать сразу несколько редчайших космических явлений. Завтра Луна окажется в зоне видимости Поллукса. Это гигантская красная звезда, которая находится на расстоянии 34 световых лет и является 17 по яркости в ночном небе.

А после естественный спутник Земли приблизится к звездному скоплению Ясли. Это созвездие еще с древних времен входит в семерку самых загадочных небесных объектов.

Астрономы отмечают, что эти явления могут оказать влияние на судьбу. Так люди, рожденные под воздействием Поллукса, наделены утонченностью, сильной натурой и имеют предпосылки к славе.

При хорошей погоде Поллукс и Ясли можно будет увидеть невооруженным глазом по всей России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

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