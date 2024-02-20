Поллукс и Ясли: какие небесные явления можно наблюдать 21 февраля
Луна окажется 21 февраля в зоне видимости самого яркого светила Поллукса
Фото, видео: www.globallookpress.com / Yousef Masoud; 5-tv.ru
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Астрономы отмечают, что эти явления могут оказать влияние на судьбу.
Астрономы готовятся наблюдать сразу несколько редчайших космических явлений. Завтра Луна окажется в зоне видимости Поллукса. Это гигантская красная звезда, которая находится на расстоянии 34 световых лет и является 17 по яркости в ночном небе.
А после естественный спутник Земли приблизится к звездному скоплению Ясли. Это созвездие еще с древних времен входит в семерку самых загадочных небесных объектов.
Астрономы отмечают, что эти явления могут оказать влияние на судьбу. Так люди, рожденные под воздействием Поллукса, наделены утонченностью, сильной натурой и имеют предпосылки к славе.
При хорошей погоде Поллукс и Ясли можно будет увидеть невооруженным глазом по всей России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие существуют пять странных доказательств пребывания инопланетян на Земле.
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