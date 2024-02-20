Поллукс и Ясли: какие небесные явления можно наблюдать 21 февраля

Эфирная новость 19 0

Луна окажется 21 февраля в зоне видимости самого яркого светила Поллукса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yousef Masoud; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Астрономы отмечают, что эти явления могут оказать влияние на судьбу.

Астрономы готовятся наблюдать сразу несколько редчайших космических явлений. Завтра Луна окажется в зоне видимости Поллукса. Это гигантская красная звезда, которая находится на расстоянии 34 световых лет и является 17 по яркости в ночном небе.

А после естественный спутник Земли приблизится к звездному скоплению Ясли. Это созвездие еще с древних времен входит в семерку самых загадочных небесных объектов.

Астрономы отмечают, что эти явления могут оказать влияние на судьбу. Так люди, рожденные под воздействием Поллукса, наделены утонченностью, сильной натурой и имеют предпосылки к славе.

При хорошей погоде Поллукс и Ясли можно будет увидеть невооруженным глазом по всей России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие существуют пять странных доказательств пребывания инопланетян на Земле.

-14° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
92.41
-0.14 99.49
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:49
Костромские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
6:36
Поллукс и Ясли: какие небесные явления можно наблюдать 21 февраля
6:23
Обряд по переселению: как забрать домового при переезде в новую квартиру
6:10
От Гордона до Рианны: кто из известных людей родился 20 февраля
6:00
Поддержка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день
5:47
Канада отправит Украине более 800 многоцелевых беспилотников

Сейчас читают

«13 недругов Израиля»: про двойные стандарты в футболе и канадский демарш в «фигурке»
Перепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок