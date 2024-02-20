Технологии, которые служат человеку: искусственный интеллект поможет бороться с раком

Компьютерный разум все чаще помогает врачам в диагностике сложных заболеваний.

Рак у пациентов необходимо выявлять своевременно, только это поможет начать борьбу со страшным недугом, пока не стало поздно. Аппаратно-программный комплекс на базе искусственного интеллекта поможет врачам искать онкологию кишечника. Об этом рассказала вице-президент фонда «Сколково» Камила Зарубина, пишет URA.RU.

Для разработки новой технологии, которая получила название Polyptron, была привлечена группа компаний «Медскан» и компания «Эвалар», сообщила Зарубина.

«Сотрудничество между группой „Медскан“ и компанией „Эвалаб“ в сфере внедрения инновационных технологий для ранней диагностики рака кишечника стало примером того, как наука и технологии могут служить человечеству», — прокомментировала специалист.

Polyptron является полностью отечественной разработкой. Во время проведения колоноскопии система будет выявлять признаки патологии и выводить всю информацию на монитор врача. Медики смогут провести все необходимые анализы, не теряя ценного времени.

Новая технология способна выявить рак в 92% случаев. В дальнейшем точность может достигнуть 98%. Проект уже становился победителем трека по искусственному интеллекту акселерационной программы Сбербанка. Разработка также стала финалистом конкурса Future iHealth в 2021 году.

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