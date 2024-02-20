Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле Донецка
Мишенью украинских боевиков снова стали мирные жители.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Один человек погиб, как минимум четверо ранены при обстреле центра Донецка украинскими боевиками. Об этом сообщают власти республики.
И снова мишенью стали исключительно мирные жители. Судя по первым данным, на город упали снаряды натовского образца. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский передает с места событий.
«Киевский район Донецка, улица Университетская. Только что был обстрел. Предварительно, били из 152 калибра. Били с северо-запада. Забирают раненых с места обстрела. К счастью, рядом находится республиканский центр, поэтому медпомощь оказывается там буквально в течение десяти минут после обстрела», — сообщает Быковский.
«Был очень сильный хлопок и звук падающих стекол. Все вышли в коридор», — рассказывает один из местных жителей.
«Как бахнуло — стены дрожали, и это слышно — именно в этом районе. Так бахнуло, как еще не было», — отмечает другая.
«Обстрел велся, предположительно, с применением артиллерийских систем калибра 155 миллиметров. Исключительно по жилому сектору — центральная часть города, где ездят маршрутные такси, люди идут на работу. К сожалению, известно о пострадавших», — прокомментировал российский военный.
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