На БАМе в Хабаровском крае прошла сбойка нового Дуссе-Алиньского тоннеля

В Хабаровском крае завершилась проходка нового Дуссе-Алиньского тоннеля протяженностью почти два километра. И это один из самых сложных участков БАМа. Бригады рабочих четыре года шли навстречу друг другу, прокладывая с двух сторон подземный коридор для движения поездов. Прямо посреди скалы.



И вот последнюю преграду из горной породы убрали сегодня в торжественной обстановке. Корреспондент «Известий» Денис Воробьев увидел, как это было.

Вокруг поистине завораживающие кадры. Добраться в эти края непросто. Еще труднее представить масштабы всей проделанной работы — железнодорожные пути проложены прямо через скалы. Теперь участок Новый Ургал-Постышево открыт.

«Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля, длинной почти в два километра, началось еще в тридцатые годы прошлого века. А вот закончили только к концу семидесятых. Сейчас этот путь устарел и имеет ограничения для габаритных грузов», — отметил корреспондент.

«Работы впереди предстоит еще очень много, вы знаете, что поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина дало реализовать третий этап развития восточного полигона. Выйти после 2030 года на объем перевозки 350 миллионов тонн. Желаю успехов в этой большой работе и желаю всего доброго», — сообщил Юрий Трутнев, зампредседателя правительства РФ.

Новый тоннель избавит локомотивы от запретов. Для строителей и инженеров Дуссе-Алиньский хребет — настоящий вызов, ведь он расположен в зоне вечной мерзлоты. Сначала буром точечно проделывают отверстия. Дальше — много взрывов. А конкретно — 150 тонн.

И только после этого возводится тоннельный каркас. Работать приходилось сразу с обеих сторон — с западного и восточных порталов. От первого взрыва до прокладки путей потребовалось три года. Но это в несколько раз быстрее по сравнению с советской стройкой.

«Технологии новые, а вот климат все такой же суровый, как и пятьдесят лет назад. Уже к вечеру температура зимой опускается до минус сорока градусов, и это далеко не предел. Сегодня на улице всего минус тридцать, съемочная техника отказывается работать. Но прямо возле стройки стоят вот такие городки для рабочих, где можно согреться», — дополнил корреспондент.

«На объекте задействована тысяча специалистов-тоннельщиков и около 100 единиц горно-строительной техники. Работы ведутся в суровых климатических и горно-геологических условиях. Температура в зимнее время опускается ниже –50. Железнодорожный тоннель — это всегда уникальная стройка. Мы сталкиваемся с разными проблемами — появление воды, уменьшение крепости грунта», — заявил Сергей Плеханов, руководитель проекта строительства тоннеля.

Рабочее движение планируют запустить уже в следующем году. Тогда же начнется реконструкция старого тоннеля. БАМ — это больше четырех тысяч километров железных дорог от Тайшета до Советской Гавани. Теперь «дорога будущего» растянется еще дальше с курсом на Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Сегодня эта магистраль играет ключевую роль в развитии грузоперевозок в восточном направлении. Она открывает для российских компаний рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, развивает регионы, через которые она проходит», — рассказал министр транспорта РФ Александр Савельев.

Первые поезда отправятся в дальневосточные порты. Новый участок значительно увеличит пропускную способность Байкало-амурской магистрали — конечный объем перевозимых грузов «БАМа 2.0» должен составить больше 200 миллионов тонн к концу 2030 года.