Дело Ассанжа: лондонский суд рассмотрит апелляцию основателя Wikileaks

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Суд в Лондоне рассмотрит апелляцию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Ying; 5-tv.ru

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В случае вынесения решения о депортации в США ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Королевский суд Лондона в эти минуты начинает рассмотрение апелляции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Он пытается оспорить свою экстрадицию в США. Прямо сейчас мы получаем кадры из центра британской столицы.

Возле здания суда, как видно, собралось много людей. Это пресса и многочисленные сторонники Ассанжа. Многие пришли с плакатами. Они требуют немедленно освободить журналиста.

Слушания, которые продлятся два дня, могут стать для Ассанжа решающими — в Америке ему грозит 175 лет тюрьмы за раскрытие секретных данных. В защиту основателя Wikileaks выступили уже многие мировые политики.

В Германии 75 депутатов подписали письмо с требованием его немедленного освобождения. А вице-спикер парламента Словакии Любош Блага обратился к послу Великобритании, заявив, что передача журналиста американским властям создаст опасный прецедент, подрывающий свободу прессы во всем мире.

О том, что Соединенные Штаты классифицируют журналистскую деятельность, как шпионаж, заявила супруга основателя Wikileaks в интервью ABC.

«Журналисты-расследователи должны иметь возможность общаться со своими источниками, и если целью сговора является дальнейшей публикации, то это не должно классифицироваться, как преступление. Соединенные Штаты перешли юридический рубикон, классифицируя журналистскую деятельность, как шпионаж, и рассматривая общественность, как врага», — прокомментировала Стелла Ассанж.

Дать Ассанжу медаль за вклад в демократию призвал в соцсетях известный американский публицист и филосов Ноам Хомский. 52-летний Джулиан Ассанж на данный момент уже провел в тюрьме Лондона четыре года и восемь месяцев.

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Дело Ассанжа: лондонский суд рассмотрит апелляцию основателя Wikileaks

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