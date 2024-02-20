Красота требует жертв: тюменка получила отек Квинке после окрашивания волос

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 19 0

Жительница Тюмени покрасила волосы и получила отек Квинке

Красота требует жертв: тюменка получила отек Квинке после окрашивания волос

Фото: www.globallookpress.com / Magdalena Tröndle

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При этих симптомах аллергии необходимо вызывать «скорую» — счет идет на минуты.

Жительница Тюмени испытала на себе страх любой женщины. Воспользовавшись новой краской для волос, тюменка обнаружила у себя нарастающую опухлость лица. У нее начался отек Квинке. Понадобилась срочная госпитализация после неудачного окрашивания, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Неожиданное и неприятное преображение произошло после окрашивания волос новой краской, которая вызвала зуд и отеки век, лба и волосистой части головы. <…> Отек Квинке медики купировали медикаментозной терапией, стабилизировав состояние, доставили женщину в больницу», — уточнили в сообщении.

Новую краску перед применением обязательно нужно проверять на сертификацию и аллергию. При появлении таких страшных симптомов, следует незамедлительно обращаться к медикам.

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