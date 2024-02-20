Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит прилетел в Россию

Турецкий актер Бурак Озчивит, наиболее известный по сериалу «Великолепный век», приехал в Россию. Корреспонденты 5-tv.ru сняли видео, как он заселяется в отель.

Знаменитость прибыла в один из пятизвездочных отелей Москвы. Его встретил хор с русско-народными песнями, а также хлебом-солью. Озчивит с уважением отнесся к нашим традициям и не отказался от угощений.

У Озчивита запланированы мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге. Актер примет участие в киноконцертах 20 и 21 февраля.

Вечером во вторник, 20 февраля, Озчивит примет участие в киноконцерте «Музыка турецких сериалах» в Crocus City Hall. Звезда сериалов «Черная любовь» и «Основание: Осман» также встретится со своими российскими поклонницами. Озчивит расскажет о работе в проектах, поделится интересными историями, а также ответит на вопросы.

В столице музыку исполнит симфонический оркестр под руководством Евгения Олейникова, а в Петербурге фанатов порадует Эстрадно-симфонический оркестр во главе с Андреем Медведевым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бурак Озчивит опубликовал семейное фото с отцом и старшим сыном.