Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит прилетел в Россию

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 328 0

С какой целью турецкий актер прибыл в нашу страну?

Фото, видео: Кадр из сериала «Великолепный век», 2011 г.; 5-tv.ru

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Турецкий актер Бурак Озчивит, наиболее известный по сериалу «Великолепный век», приехал в Россию. Корреспонденты 5-tv.ru сняли видео, как он заселяется в отель.

Знаменитость прибыла в один из пятизвездочных отелей Москвы. Его встретил хор с русско-народными песнями, а также хлебом-солью. Озчивит с уважением отнесся к нашим традициям и не отказался от угощений.

У Озчивита запланированы мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге. Актер примет участие в киноконцертах 20 и 21 февраля.

Вечером во вторник, 20 февраля, Озчивит примет участие в киноконцерте «Музыка турецких сериалах» в Crocus City Hall. Звезда сериалов «Черная любовь» и «Основание: Осман» также встретится со своими российскими поклонницами. Озчивит расскажет о работе в проектах, поделится интересными историями, а также ответит на вопросы.

В столице музыку исполнит симфонический оркестр под руководством Евгения Олейникова, а в Петербурге фанатов порадует Эстрадно-симфонический оркестр во главе с Андреем Медведевым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бурак Озчивит опубликовал семейное фото с отцом и старшим сыном.

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