«Я не могу тебя терять»: Кудрявцева намекнула на готовность сойтись с мужем

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 26 0

Кудрявцева намекнула на готовность сойтись с мужем

«Я не могу тебя терять»: Кудрявцева намекнула на готовность сойтись с мужем

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В прошлом месяце знаменитая телеведущая огорошила поклонников тем, что решила расстаться с возлюбленным. Но, кажется, уже передумала.

Чего только не бывает в отношениях между людьми — ссоры и расставания не редкое явление. Телеведущая Лера Кудрявцева еще в начале января рассказала о разрыве с хоккеистом Игорем Макаровым. Звезда не скрывала, что поводом для расставания стало пристрастия супруга к алкоголю.

Но теперь же поклонники звезды решили, что пара скоро воссоединится. Недавно Кудрявцева опубликовала отрывок из песни «Как быть».

«А может снова все начать? Я не хочу тебя терять! Я не могу тебя терять! О, как мне быть?!» — говорится в песне.

Эти строки подтолкнули фанатов к мысли, что звезда хочет сойтись с мужем, пишет 7Дней.ru.

Телеведущая отказывается от любых комментариев о своей личной жизни. Однако публикует новости о своей травме ноги. В скором времени Кудрявцевой предстоит перенести операцию.

Подруга Леры Катя Гордон уверена, что сразу после операции ведущая вернется к работе. По словам Гордон, Кудрявцева не умеет долго отдыхать.

«Когда вы говорите про полгода реабилитации, это точно не про Леру. Вы должны понять, что в ближайшее время она сюда приковыляет. Я ее знаю просто очень хорошо, у нее такой боевой характер, страна без нее точно долго не будет», — рассказала Катя на одном из шоу на федеральном канале.

Ранее 5-tv.ru писал об операции Леры Кудрявцевой.

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