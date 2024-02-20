«Должна быть душа»: Леонид Дзюник похвалил песню рэпера ST

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 27 0

Песня «Дай ему сил», которую музыкант впервые представил на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии, появилась недавно, но уже стала народным хитом.

«Должна быть душа»: Леонид Дзюник похвалил песню рэпера ST

Фото: Telegram / Росгвардия / RosgvardOfficial

Тема:
Спецоперация

Российским бойцам, находящимся в зоне проведения спецоперации, нужны душевные песни, которые действительно их поддерживают, дают понять, что Родина с ними, поэтому появляются патриотические произведения. Об этом 5-tv.ru сообщил музыкальный продюсер Леонид Дзюник, рассуждая о выпущенной рэпером ST песне «Дай ему сил».

«Ведь ребята, которые там сейчас, им ведь нужны песни, которые действительно их поддерживают, которые заставляют чувствовать, что они не одни там, что Родина с ними, что все остальные с ними. Должна быть душа, прежде всего. Должно быть желание человека таким вот образом проявлять себя», — сказал он.

По словам Дзюника, сейчас люди задумываются над спецоперацией и видят, какую роль российские военные там выполняют.

«И те же самые рэперы, музыканты начинают проявлять свою гражданскую позицию, прежде всего, помогая им. В этом плане очень радует, что такая возможность есть у людей», — добавил продюсер.

Тема:
Спецоперация
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«Должна быть душа»: Леонид Дзюник похвалил песню рэпера ST

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