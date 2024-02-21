Песни на ночь: чем полезны для детского здоровья колыбельные

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Психофизиолог Ефимова: звуки колыбельных способны успокаивать младенцев

Песни на ночь: чем полезны для детского здоровья колыбельные

Фото: www.globallookpress.com / Lydie Gigerichova

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Считается, что младенцы не в состоянии что-либо запомнить, но факты говорят об огромной пользе такого, казалось бы, элементарного занятия, как напев убаюкивающих колыбельных.

Колыбельные с первых дней жизни малыша только положительно влияют на его здоровье. Более того, младенцы умеют отличать убаюкивающие мелодии от другой музыки, рассказала в интервью изданию Газета.ру психофизиолог Виктория Ефимова.

Специалист вспомнила об одном исследовании ученых, когда младенцам давали слушать песни на разных языках: колыбельные и не колыбельные. Оказалось, что малыши точно распознают колыбельные и успокаиваются, даже если это незнакомый язык и поет не мама. У них сразу снижается уровень тревожности: сердце начинает спокойнее биться, изменяется диаметр зрачков.

Более того, в Турции однажды провели исследование прямо в больницы, где находились недоношенные дети. Их разделили на три группы: одни слушали колыбельные в исполнении мам, другие — классическую музыку, третьи получала обычный медицинский уход.

«Выяснили, что у малышей из первой и второй группы мозг лучше снабжался кислородом, что очень важно для их развития», — объяснила Ефимова.

Однако максимальную пользу несут в себе мамины колыбельные. Ведь с 20-й недели беременности ребенок начинает слышать звуки, в том числе голос матери и стук ее сердца. Поэтому сразу после рождения именно рядом с ней он ощущает себя в безопасности.

«Ребенок слышит спокойный материнский голос и музыкальный ритм четыре на четыре, который очень напоминает биение сердца и спокойное дыхание. Это помогает отвлечься от окружающих стимулов и спокойно заснуть», — подытожила Ефимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли стать гением, слушая классическую музыку.

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