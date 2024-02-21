Освобождение Авдеевки войдет в учебники. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе доклада президенту Владимиру Путину. Министр обороны рассказал детали операции, которую уже называют уникальной.

Нашим бойцам пришлось штурмовать фактически неприступную крепость — с настоящим подземным городом и километрами скрытых ходов. Шойгу доложил президенту и еще об одной стратегически важной победе российской армии. У корреспондента «Известий» Николая Иванова все подробности.

Победа складывается из тысяч деталей. Освобождение Авдеевки не исключение. О многих нюансах публично говорится впервые.

«Делались специальные линии для того, чтобы можно было передвигаться, не выходя на поверхность, поэтому, конечно, то, что здесь сопротивление противника сломлено, это большой успех смешанной группировки частей», — сказал министр обороны Сергей Шойгу.

Бои за Авдеевку уже обрастают легендами. Эта операция точно войдет в учебники, заявил наш министр обороны.

Даже недруги признают важность нашей победы. Именно из Авдеевки ВСУ обстреливали мирный Донецк, до которого отсюда рукой подать. Теперь линия фронта отодвинута на запад вместе с бегущими киевскими отрядами.

«Мы подвели противника к тому состоянию, когда он вынужден был оттуда бежать сам. На сегодняшний день продолжаются наступательные действия с западного направления, и если два дня назад это было, по-моему, 32 квадратных километров, то сегодня уже и „Коксохим“ освобожден, и в целом освобожденная площадь — 72 квадратных километра— почти в два раза больше», — сказал Шойгу.

На другом направлении — херсонском — наши войска взяли Крынки. Это — левый берег Днепра. ВСУ пытались создать здесь плацдарм, чтобы потом напасть на Крым. И посылали на убой все новые и новые подразделения, лишь бы угодить покровителям.

«Безусловно, противник осуществляет, с военной точки, зрения абсолютно безрассудные действия, это как ловушка, причем они лезли и лезли в эту ловушку, но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться», — сказал российский президент.

«С одной стороны, понятно, к чему это делается и переворачивается к разным датам. Это успех — показать спонсорам, значит, потому что там в сенате, в конгрессе рассматриваются вопросы в оказании помощи Украине», — отметил Шойгу.

Освобождение Крынок поставило точку в неудавшемся контрнаступлении ВСУ, которое планировали совсем не в Киеве, а в НАТО.

Противник для контрнаступления сосредоточил огромную группировку войск — 110 батальонов. На Киев работала вся натовская спутниковая армия. А вот эта информация звучит впервые: именно по решению президента была создана глубоко эшелонированная линия обороны. Точнее, три линии. С минными полями и противотанковыми рвами. Наладили переброску бойцов, тысяч тонн груза и воды. Эту информацию Сергей Шойгу озвучил в интервью агентству ТАСС.

«Задействовав такое, такие огромные силы, противнику не удалось дойти даже до первой линии обороны. Потери — 166 тысяч убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин разных, БТР, БМП там у них, Bradley и прочее, прочее», — отмечал министр обороны.

При этом, президент говорил об этом не один раз, Россия никогда не отказывалась от диалога и переговоров. Вот только у Запада, который стоит за украинским конфликтом, это не очень получается: в Вашингтоне и Брюсселе слишком увлечены собственными интересами.