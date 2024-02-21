Новые правила: кто может бесплатно ездить по трассе М-11 от Москвы до Петербурга

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 187 0

До конца 2024 года беспилотные грузовики будут ездить по М-11 бесплатно

Новые правила: кто может бесплатно ездить по трассе М-11 от Москвы до Петербурга

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Платная дорога связывает две российские столицы.

Беспилотные грузовые автомобили могут ездить бесплатно по трассе М-11 «Нева» до конца 2024 года. Об этом говорится в презентации замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова, представленной на пленарной сессии в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Сообщается, что правила начали действовать с 19 января текущего года.

Скоростная трасса М-11 «Нева» ведет от МКАД до примыкания к Кольцевой дороге вокруг Санкт-Петербурга. Ее протяженность — 684 километра.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дорогу от Троицка к Щербинке продлят до трассы М-2 «Крым».

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