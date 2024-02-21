Никакой гарантии: можно ли спасти деньги на Qiwi кошельках

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 25 0

Аналитик Разуваев: клиенты могут потерять все деньги с Qiwi кошелька

Никакой гарантии: можно ли спасти деньги на Qiwi кошельках

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Насколько сильно пострадают пользователи?

Центральный банк (ЦБ) России отозвал лицензию у «Киви банка» из-за высокорисковых операций. Деньги с Qiwi кошельков и с части вкладов этого банка клиенты могут потерять, а вывести средства станет невозможно, сообщает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев изданию URA.RU.

Компенсацию клиентам Агентство по страхованию вкладов начнет выплачивать не позднее 6 марта. По словам аналитика, кошельки должны быть заблокированы, а гарантии распространяются только на банковский счет. На электронный кошелек, брокерский счет, инвестиционный счет нет никакой гарантии.

«Были даже случаи, когда люди успевали перебросить онлайн с инвестиционного счета на обычный банковский, и как только деньги оказывались на нем, гарантия начинала работать», — уточняет финансовый аналитик.

Но самостоятельно вывести средства навряд ли получится. Часть вкладчиков также рискует остаться без компенсации. Аналитик считает, что история с Qiwi закончена навсегда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отзыв лицензии у «КИВИ Банка» повлияет на россиян.

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Никакой гарантии: можно ли спасти деньги на Qiwi кошельках

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