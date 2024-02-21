«Способы обхода»: вернут ли средства клиентам лишенного лицензии «КИВИ Банка»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 29 0

Центробанк: у «КИВИ Банка» хватит средств для выплаты клиентам

«Способы обхода»: вернут ли средства клиентам лишенного лицензии «КИВИ Банка»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Кредитную организацию не раз замечали в мошеннических схемах. Сегодня ее работа была прекращена. Однако как это отразится на кошельках клиентов?

У «КИВИ Банка» хватит средств для, чтобы вернуть деньги своим клиентам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк, где прокомментировали влияние прекращения работы организации на граждан.

В пресс-службе Банка ранее отметили, что регулятор вел работу с «КИВИ Банком», однако организация продолжала использовать различные «серые» схемы. В результате сегодня ЦБ принял решение о лишении лицензии и прекращении работы банка.

«Мы проводили с банком большую системную работу для снижения его вовлеченности в такие операции, но банк постоянно использовал различные схемы и способы обхода наших мер», — подчеркнули в регуляторе.

При этом в Центробанке заверили, что средств у «КИВИ Банка» хватит, чтобы вернуть деньги с кошельков своих клиентов. Предполагается, что делать это будут в ходе принудительной ликвидации или банкротства. Могут быть использованы и доходы от активов кредитной организации.

Кошелек закрылся: как отзыв лицензии у «КИВИ Банка» повлияет на россиян

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк России отозвал у «КИВИ Банка» лицензию. Регулятор заявил, что кредитная организация нарушала федеральные законы. Только за последний год к нему пять раз применялись меры по ограничению отдельных операций. Организация также была вовлечена в расчеты между физлицами и теневым бизнесом.

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