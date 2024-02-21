Рэпер ST восхитился исполнением группой «Любэ» его песни «Дай ему сил»

Музыкант ST (настоящее имя Александр Степанов) выразил благодарность народному артисту РФ и лидеру группы «Любэ»Николаю Расторгуеву за исполнение его новой песни «Дай ему сил».

«Мог ли я когда-нибудь представить, что мою песню будет исполнять „Любэ“! Сегодня я мчался домой, чтобы скорее включить и послушать песню „Дай ему сил“ в исполнении Николая Расторгуева всей семьей», — написал Степанов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что знает и сам поет песни «Любэ» с самого детства. Для него, как для автора, ценно слышать свои стихи в исполнении легендарной музыкальной группы.

Рэпер также напомнил, что в этом году «Любэ» исполняется 35 лет. Столько же, сколько и самому музыканту. Концерты в честь 35-летия группы с участием хора Сретенского монастыря состоятся 22 и 23 февраля в Москве в «Крокус Сити Холле».

До этого, 6 февраля, Степанов провел полевой концерт для бойцов Росгвардии в Луганской Народной Республике. Там он исполнил не только свои уже известные композиции, но и впервые представил военнослужащим новую песню «Дай ему сил». Она уже стала фронтовой, участники спецоперации поют ее под гитару и делают каверы.