Цифровая реальность: как прошел первый день «Игр будущего» в Казани

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Путин принял участие в открытии «Игр будущего» в Казани

Фото, видео: Кормилицына Кристина / ТАСС; 5-tv.ru

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Это первый в истории международный мультиспортивный турнир. Ничего подобного никто в мире никогда не проводил.

Событие, которое сегодня поставило Россию в один ряд с ведущими цифровыми державами. В Казани открылись «Игры будущего». Где бы еще на государственном уровне настолько открыто и дружелюбно отнеслись к киберспорту? Шок для Запада настолько большой, что за призовой фонд приехали побороться даже американские команды.

Но здесь есть одна изюминка, которую придумал и президент нашей страны — джойстики и мышки из рук спортсменам все-таки придется выпускать, чтобы выйти на настоящие спортивные площадки.

Россия снова радушно встретила гостей и устроила грандиозный праздник спорта. И интерес — огромный. Трансляции по всему миру смотрят миллионы зрителей. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Воробьева.

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Цифровая реальность: как прошел первый день «Игр будущего» в Казани

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