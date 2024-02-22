Цифровая реальность: как прошел первый день «Игр будущего» в Казани

Это первый в истории международный мультиспортивный турнир. Ничего подобного никто в мире никогда не проводил.

Событие, которое сегодня поставило Россию в один ряд с ведущими цифровыми державами. В Казани открылись «Игры будущего». Где бы еще на государственном уровне настолько открыто и дружелюбно отнеслись к киберспорту? Шок для Запада настолько большой, что за призовой фонд приехали побороться даже американские команды.

Но здесь есть одна изюминка, которую придумал и президент нашей страны — джойстики и мышки из рук спортсменам все-таки придется выпускать, чтобы выйти на настоящие спортивные площадки.

Россия снова радушно встретила гостей и устроила грандиозный праздник спорта. И интерес — огромный. Трансляции по всему миру смотрят миллионы зрителей. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Воробьева.