Лавров принял участие в первом дне заседания глав МИД стран G20

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Какие заявления сделал министр иностранных дел РФ?

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Сельскохозяйственные земли на Украине присвоены американским бизнесом, а сами украинцы превращены Владимиром Зеленским в «расходный материал». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глава МИД «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро.

Он также отметил, что заявленные Западом вливания на нужды устойчивого развития и климата принесены в жертву многомиллиардным спонсорским потокам на милитаризацию киевского режима и раздувание военных бюджетов членов Североатлантического альянса.

Кроме того, российский министр подчеркнул, что в США и Евросоюзе забыли обещания не приближать НАТО к границам нашей страны. И взяли курс на глобальную экспансию. Была затронута и тема реформирования Совбеза ООН. Лавров подтвердил поддержку Москвой кандидатур Индии и Бразилии.

На полях саммита глава российской дипломатии провел и ряд двусторонних встреч. В частности, уже состоялись переговоры с коллегами из Египта, Боливии и Парагвая.

 

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