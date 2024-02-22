Дальше, но дешевле? Как сэкономить на аренде жилья

Не хотите отдавать всю зарплату на съем квартиры? Тогда запоминайте эти хитрости.

В 2023 году значительно выросла средняя цена на съем жилья. Это произошло из-за слишком большого спроса. В Москве аренда квартиры поднялась на 36%, а в Санкт-Петербурге — на 24%. Как не переплатить за съемную квартиру, рассказала «Известиям» менеджер продукта «Яндекс Аренды» Ксения Селифонова.

Конечно, большую роль в формировании цены играет район, в котором находится квартира. Если у вас нет необходимости снимать жилье рядом с центром, то присмотритесь к вариантам подальше.

Районы Москвы с доступными ценами на студии или однокомнатные квартиры: поселение Десеновское— 35 300 рублей в месяц; Южное Бутово— 41 600 рублей в месяц; поселение Сосенское — 42 500 рублей в месяц; Некрасовка— 42 700 рублей в месяц; Бирюлево Восточное— 42 900 рублей в месяц; Гольяново— 48 150 рублей в месяц; Кузьминки— 48 400 рублей в месяц; Люблино — 49 800 рублей в месяц; Марьино— 50 000 рублей в месяц; Свиблово— 51 000 рублей в месяц.

Если вы не пользуетесь общественным транспортом, то выбирайте квартиру подальше от метро. Такое жилье обойдется в разы дешевле. Также можно выбрать дом, рядом с которым закрывается на ремонт ближайшая станция метро. В этот период цена может снижаться.

«Лучший способ сэкономить значительную сумму на старте — арендовать квартиру напрямую от собственника. Так вам не придется оплачивать услуги риелтора, чья комиссия обычно от 50% до 100% размера арендной платы. Однако в таком случае все равно придется заплатить депозит собственнику в размере еще одной арендной платы», — рассказала эксперт.

Сразу договоритесь с владельцем, войдет ли депозит в стоимость последнего месяца проживания или на возмещение возможного ущерба. Чтобы обезопасить себя от лишних трат, сделайте полную опись имущества в квартире. Это поможет не переплатить за порчу вещей, когда будете съезжать.

Перед подписанием договора аренды также проверьте наличие счетчиков. Они помогут вам не переплачивать за коммунальные услуги. Если счетчиков нет, то предложите установить их.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в крупных городах России выросла цена на аренду жилья.