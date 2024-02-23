Путин дал старт работе перинатального центра и хосписа для взрослых в Казани

В Казани начали возводить крупный научный центр. Там будут создавать новые материалы для нашей промышленности, помогая укрепить технологический суверенитет. Старт строительству по видеосвязи дал президент РФ Владимир Путин, а также глава Татарстана Рустам Минниханов и первый руководитель республики Минтимер Шаймиев.

Кроме этого, в Казани накануне открыли сразу два крупных медицинских объекта. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Марины Кравцовой.

Семь этажей, семь родильных залов, 120 коек и возможность принять восемь тысяч родов в год — это уже второй в Казани столь высокотехнологичный перинатальный центр. Спасти жизнь малышу, с серьезной патологией и провести сложнейшую операцию специалисты могут еще до рождения, в утробе матери.

«У нас четыре операционных зала, одна из которых гибридная, так называемая фетальная хирургия, где как раз мы можем предотвращать и смерть малыша, то есть внутриутробно. Мы впервые в перинатальном центре создали все этапы, которые, возможно, для родоразрешения. То есть здесь даже мы предусмотрели реабилитацию на ранних стадиях, то есть здесь мама с ребенком, который требует реабилитацию, она здесь получает, то есть реабилитации новорожденных», — говорит главный врач городской клинической больницы № 7 города Казани Артур Делян.

Коллектив центра — это более 900 специалистов, с врачами по видеосвязи пообщался президент России Владимир Путин и дал старт работе нового центра.

«У вас такая команда, смотрю, за вами стоит, мощная. Хочу всем пожелать успехов в вашей благороднейшей работе, такой нужной каждому конкретному человеку, конкретной семье, республике и всей стране», — отметил российский лидер.

Вопрос повышения рождаемости в Татарстане адресовал уже главе республики.

«С 2019 года по сегодняшний день в Татарстане наблюдается определенное снижение рождаемости. Я уже много раз говорил об этом, хотя это сложная тема — с демографами надо разговаривать. Она связана с образом жизни и с уровнем благосостояния. По мере роста благосостояния, доходов, возникают другие ценностные установки — образование, постобразование, получение каких-то дополнительных знаний. Потом все рождение ребенка откладывается, откладывается. И Татарстан не исключение», — отметил Путин.

«В 2023 году у нас дисбаланс где-то пять тысяч. Я думаю, что клиника прекрасная, мужчины у нас достаточно крепкие, женщин уговорим», — сказал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Развитие медпомощи в республике глава государства обсудил и с сотрудниками нового хосписа «Натана», его построили на пожертвования от населения, представителей бизнеса и при поддержке республиканского бюджета.

«Благодаря таким людям, как вы, решаются очень психологически тонкие, такие, сложные, но такие важные для конкретного человека и для общества в целом задачи, как помощь людям, которые в ней особенно нуждаются. Люди, которые оказались в тяжелой ситуации, конечно, должны чувствовать рядом с собой заинтересованных людей. Это не купишь, вот это заинтересованность, ее не наработаешь. Это не просто повышение квалификации какое-то, это может идти только от сердца», — заявил российский лидер.

Поддержку участников СВО и их семей президент обсудил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и и первым руководителем республики Минтимером Шаймиевым.

«Полностью мы подключены по всем вопросам, занимаемся. Здесь и поддержка воинских частей, и поддержка семей погибших», — сказал Минниханов.

Глава Татарстана рассказал об основных показателях роста в регионе. Доля несырьевого экспорта увеличилась практически в два раза.

«Она выросла, в экспорте 65%, в промышленности — 71,2%. Я считаю, что эти показатели достойны. КАМАЗ стабильно работает», — сказал глава Татарстана.

Вопрос импортозамещения, в частности химической отрасли, должен решить центр научно-исследовательских работ «Сибур». Сегодня в Казани была забита первая свая в основание центра. Он объединит работу имеющихся девяти научных центров, которые занимаются разработками, связанными биоматериалами, специальными пластиками, инженерными и строительными материалами. И даст полный научный и технологический суверенитет в этих направлениях.

«Сегодня мы 90–95% этих технологий и сами, и при помощи партнеров из дружественных стран сумели закрыть и работаем без поддержки лицензиатов, не потеряв ни тонны продукции», — сказал председатель правления, гендиректор «Сибура» Михаил Карисалов.

Компания занимается производством синтетических материалов, применяемых практически в любой отрасли — от сельского хозяйства до медицины. Завершить строительство центра должны в 2026 году.