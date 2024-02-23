Минобороны показало кадры работы Ка-52 на донецком направлении
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Наши бойцы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны украинских националистов точными ударами.
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Армейская авиация
На этих кадрах показана боевая работа армейской авиации на донецком направлении. Экипажи вертолетов Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Цель была успешно поражена.
Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений.
Танкисты
А на этих кадрах уже показана боевая работа танковых экипажей Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на запорожском направлении. Бойцы работают на переднем крае и оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям, нанося мощные огневые удары из танков Т-72Б3 по противнику.
Экипажи успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении, а также вне прямой видимости.
- 23 февр
- Зеленский отказался от заключения новых соглашений, подобных минским
- 23 февр
- ВС РФ уничтожили редкую бронемашину США Assault Breacher под Авдеевкой
- 23 февр
- ВС РФ ликвидировали колумбийских наемников при ударе по позициям ВСУ
- 23 февр
- Российские силы теснят позиции ВСУ в районе села Приютное в Запорожской области
- 22 февр
- «Еще несколько сотен»: Украина сообщила о получении бронетранспортеров М113
- 22 февр
- Запашный съездил в расположение «Эспаньолы» в зоне СВО и пообщался с бойцами
- 22 февр
- Вражеские «птички»: как российские военные ловят дроны ВСУ в кременских лесах
- 22 февр
- Зеленский о «плане Б» при отсутствии помощи США: «Надо найти»
- 22 февр
- Армия России получила новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»
- 22 февр
- Российские артиллеристы обрушили мощь «Градов» на позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Читайте также
93%
0.31 100.44
0.54
Нашли ошибку?