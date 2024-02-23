Посольство России направило в Госдеп ноту протеста из-за слов Байдена о Путине

Представительство РФ в США передало «жесткую ноту протеста» в Госдеп после оскорбительных высказываний американского лидера Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, заявление опубликовано в официальном Telegram-канале российской дипмиссии. Он отметил, что Москва не рассчитывает на адекватную реакцию Штатов. Антонов добавил, что урегулировать ситуацию банальными извинениями вряд ли возможно, да и власти США наверняка на это не пойдут.

«Как только сегодня утром начал работу Госдеп, мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента», — подчеркнул дипломат.

Российский посол подчеркнул, что по мене приближения президентских выборов в Соединенных Штатах «такого рода эскапады становятся рутинными». Однако, по его мнению, непозволительные высказывания Джо Байдена только обнажают очевидное бессилие и «отсутствие здравого смысла» в сегодняшней американской политике по отношению к России. Власти страны намеренно провоцируют Москву на ответные шаги в том же стиле. Но грубость и ругательства, и это очевидно, не помогают повышать уровень стратегической безопасности, в которой мир действительно сейчас нуждается.

Антонов напомнил, что в истории США были примеры действительно мудрой власти и талантливых управленцев. Это были люди, понимающие важность дипломатии, именно они в свое время и превратили Штаты в мощную и уважаемую державу. Но последователи свели к нулю их достижения и даже увели к отрицательным значениям.

«В нынешнем Вашингтоне практически забыли заветы своих предков. Достаточно упомянуть Дж. Кеннеди, который в разгар холодной войны говорил о важности уважительного отношения к России, не допуская уничижительных заявлений», — сказал посол.

Накануне Джо Байден выступал на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, говорил, в том числе, об актуальной для всего мира проблемах. В своей речи политик позволил себе объективно хамские пассажи в адрес российского президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин отреагировал на хамство Байдена.