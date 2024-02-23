«Техника отличная»: Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М

Ту-160М — модернизированный стратегический ракетоносец. Что сказал российский лидер о сверхзвуковом самолете?

За один день президент побывал сразу в двух республиках. Накануне в Чувашию Владимир Путин прибыл из Татарстана, на территории которого находятся сразу несколько ключевых для нашей страны производств.

Например, авиазавод по модернизации «Белых лебедей». Это стратегические бомбардировщики Ту-160. На одном из них, уже с буквой М в названии, поднялся в небо президент.

30 минут в воздухе. Маршрут, разумеется, военная тайна. Понятно, что здесь полет испытательный. Президент занял кресло слева. Подробности — в материале корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин, находясь в Татарстане, сел за руль КАМАЗа. Как прошла поездка — смотрите в нашем материале.