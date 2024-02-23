В Белом доме объяснили оскорбительные реплики Байдена в адрес Путина

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

В Белом доме оскорбительные реплики Байдена связали с угрозами нацбезопасности

В Белом доме объяснили оскорбительные реплики Байдена в адрес Путина

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

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Джон Кирби заявил, что президент США буквально «вынужден» быть резким в сложившейся ситуации.

Президент США Джо Байден в оскорбительной форме публично высказался о российском коллеге Владимире Путине из-за самоотверженной борьбы за интересы национальной безопасности, которам «постоянно угрожает Россия с ее союзниками». Такое заявление на очередном брифинге сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, на протяжении всего срока Байден говорит о серьезных проблемах Штатов в упомянутой сфере, в особенности о вопросах, связанных с Москвой. РФ, как считает американский лидер, силится «подорвать международный порядок», и он вынужден порой быть резким, чтобы донести свои мысли.

«Президент уделяет пристальное внимание интересам национальной безопасности. И когда он говорит об угрозах и вызовах, исходящих из России, он говорит не только из-за интуитивного ощущения серьезности угрозы, но и с точки зрения человека, который занимается внешней политикой большую часть пребывания на госслужбе», — отметил Кирби.

Накануне Джо Байден выступал на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, в своей речи он позволил себе объективно хамские пассажи в адрес российского президента. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал попытки американского главы выглядеть голливудским ковбоем в угоду внутриполитическим интересам позорными и стыдными. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в Госдеп направлена нота протеста в связи с инцидентом, но подчеркнул, что адекватной реакции на нее никто не ждет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин отреагировал на хамство Байдена.

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