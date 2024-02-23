Путин посетил фельдшерско-акушерский пункт в глубинке Чувашии

Чувашия вошла в топ регионов России по темпам роста промышленности — развитие экономики накануне обсудили на большом совещании под руководством президента РФ Владимира Путина в ходе рабочего визита. В центре внимания также медицина, культура и реализация национальных проектов.

Некоторые достижения республики уже сейчас можно ставить в пример в масштабах всей страны. Все детали у корреспондента «Известий» Сергея Хайдарова.

Чувашия стала вторым регионом, который Владимир Путин посетил за последние сутки. Кортеж приехал в республику уже поздно вечером. Несмотря на сильный мороз, визит президента здесь ждали десятки местных жителей. И, как оказалось, не зря. Владимир Путин пообщался с ними лично

«Из Чуваши вам большой привет», — поприветствовал президента местный житель.

«Спасибо, Владимир Владимирович, здоровья вам!» — добавила женщина.

Первым делом президент посетил не столицу региона, а глубинку. Владимиру Путину показывают ФАП в селе Рындино Цивильского муниципального округа.

«На сегодняшний день у нас в детско-акушерском оснащено автоматизированное рабочее место с высокоскоростным интернетом по республиканской медицинской информационной системе по защищенным каналам связи», — рассказала ему сотрудница ФАП.

«То есть, вы включены в эту систему? И консультации все время проводятся, да?» — поинтересовался Владимир Путин.

Президент проверяет качество связи. В режиме реального времени общается с дежурным терапевтом.

— У меня есть вопрос, можно? А сколько в день у вас таких сеансов связи с вот этим ФАПом?

— Около пяти-шести в день.

Этот ФАП построен взамен ветхого и с прошлого года обслуживает более 700 жителей.

— Сейчас стало светло, уютно, тепло.

— Сколько стоило, миллионов семь?

— Пять миллионов федерального бюджета и 1,5 миллиона республиканского бюджета.

— Это мы еще не все сделали. Четыре миллиарда, по-моему, предусмотрено на эту работу в целом. Мы будем продолжать обязательно.

Доступной должна быть не только медицина, но и другие сферы жизни. Это уже Цивильск. Владимир Путин приехал в новый культурный центр, который вырос в небольшом городе.

«Как красиво у вас», — заметил президент.

Центр появился здесь благодаря нацпроекту «Культура». Рядом новый микрорайон, школа, детские сады. Открыть центр планируют к 8 марта.

«Красиво. Вы знаете, сейчас ехал и сказал коллегам: как приятно посмотреть, что деньги никуда не исчезают, а вкладываются как надо и куда надо», — отметил Путин.

«Ну вообще хочется сказать большое спасибо за то внимание, которое вы уделяете отрасли культуры. Знаете, благодаря нацпроекту „Культура“, вот в городах, селах и в деревнях появляются возможности для людей, и они очень востребованы», — сказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Конечно, руководитель республики сказал, что как только построили детский сад, сразу все квартиры, которые здесь построены были, раскупили.

Результаты работы и планы региона Владимир Путин обсуждает здесь же в культурном центре в режиме видеоконференцсвязи. В совещании участвуют федеральные министры и члены правительства. Темы: транспорт, образование, производство гражданской продукции.

Президент отметил — Чувашия один из самых динамично развивающихся регионов — занимает второе место в стране по развитию промышленности. Задача — наращивать результат.

«Очень важно, чтобы расширение индустриальных возможностей, увеличение деловой активности в регионе позволяло на новом уровне решать задачи, связанные с повышением качества жизни людей, наращивать объемы строительства и ремонта дорог, обновлять коммунальные сети, заниматься благоустройством городов и поселков, вводить в строй, школы, детские сады, поликлиники и больницы», — прокомментировал Владимир Путин.

Причем развиваться все сферы жизни должны равномерно, подчеркивает президент. От медицины до промышленности и культуры. В личной беседе с президентом глава Чувашии Олег Николаев просил помочь со строительством нового музея — его хотят посвятить уроженцу республики — космонавту Андрею Николаеву.

— Так, что надо сделать?

— Хотелось бы сделать там такой межрегиональный музейно-образовательный центр. И соответствующим образом его сделать. У нас проектно-сметная документация есть, мы с Минкультуры предварительно обсуждали.

— Очень правильно. Я уж не говорю благородно, но очень правильное дело с точки зрения воспитания. Ну и вообще, мы должны всегда помнить о наших достижениях для того, чтобы у нас были новые.

Интересно, что жители Чувашии все это время продолжали ждать главу государства на улице — просто, чтобы еще раз увидеть и выразить ему слова благодарности. Удалось.

«Руки какие холодные! Замерзнете ведь, бегите домой», — попрощался с ними президент.