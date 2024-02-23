Семейная атмосфера: как прошел праздничный концерт «Любэ» в Москве

Грандиозный семейный праздник состоялся накануне в Москве — именно так можно назвать концерт группы «Любэ», посвященный 35-летию коллектива. В зале царила теплая атмосфера и, кажется, как будто Николай Расторгуев был знаком с каждым зрителем уже много лет.

Голоса фанатов не утихали ни на минуту — все хотели подпевать любимой группе. Даже дети! И сегодня в столице состоится еще один концерт «Любэ», который также обещает собрать полный зал. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова пообщалась с поклонниками и увидела их эмоции.

35 лет как группа «Любэ» собирает полные залы, а Николай Расторгуев — встречает поклонников, совсем как родных.

«Включите свет! Какие вы все замечательные люди!» — обращается к зрителям Николай.

Их песни — о стране, любви и о долге — знают наизусть. Они разделяют радость, а в моменты грусти дарят надежду.

Все песни лидер группы «Любэ» исполняет вживую. Прямо во время концерта просит режиссера поправить звук.

«Громко кому-то? Или кому-нибудь тихо?» — интересуется Расторгуев.

За эту искренность и душевность и любят группу. На их песнях росли и взрослели.

«Весь зал просто стоял и пел сам „Коня“. Колю даже было не слышно», — отметила зрительница.

«Мы пришли вдохнуть воздух России, послушать настоящие российские песни. Мне уже за 60, и „Любэ“ идет с нами по жизни», — прокомментировал другой.

К большому юбилейному концерту группа готовилась многие месяцы — под чутким руководством своего солиста.

«На мой взгляд, больше хитов, чем у „Любэ“, ни у кого нет. Просто полет. Столько хитов в каждом альбоме. И там еще недокрученные есть песни», — уточнил Расторгуев.

А вот что происходит на сцене буквально за два часа до выступления: музыканты репетируют каждую песню. Ведь все должно звучать идеально для такой большой аудитории: зал вмещает почти шесть тысяч человек.

А в это время в гримерке распевались артисты знаменитого хора Сретенского монастыря. Сюрприз для поклонников «Любэ» — легендарная песня Конь в их общем исполнении. Пробирает насквозь.

«Это одна из наших любимых самых песен, которые мы исполняем. Эта песня, конечно же, ассоциируется с душой нашей великой и могущественной страны России», — сообщил участник хора Сретенского монастыря Нестеров Евгений.

Им готовы составить серьезную конкуренцию юные хористы. Они тоже участвуют в концерте и исполняют песню «Бабушка», хотя могут и «Коня».

«Эти песни мы довольно много слышали в детстве, они вызывают чувство ностальгии, чего-то родного», — отметила юная хористка.

Громкие аплодисменты звучат после каждой песни. И прямо из зала поздравляют с прошедшим днем рождения Николая Расторгуева.

С праздниками горячо поздравляют «Любэ» и коллеги по цеху.

«На мой взгляд, это самая русская группа, которая опирается на лучшие образцы советской и российской песни», — отметил музыкант Валерий Сюткин.

Это группа, которая всегда находила нужные слова для военных и их семей. «Любэ» поддержали новую песню рэпера ST «Дай ему сил» — придали ей свое звучание. Она уже записана и играет в эфире радиостанции «Гордость» на частоте 105,0.

«Честно говоря, это произведение — находка. Оно появилось вовремя и обладает такой внутренней напряженностью, энергетикой», — отметил Расторгуев.

Портреты, цветы, подарки. Николая Расторгуева не отпускали со сцены и просили спеть на бис. Еще один юбилейный концерт группа «Любэ» даст 24 февраля, а после отправится в большой тур по городам.