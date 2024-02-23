Кириенко поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко 23 февраля поздравил россиян с Днем защитника Отечества, выступая на площадке конкурса «Лидеры России», который проходит в московском «Манеже».

«Неслучайно, наверное, совпало, что у нас открытие суперфиналов в День защитника Отечества. И, конечно, сегодня главные защитники Отечества — это наши ребята, которые на передовой защищают страну, защищают и нас с вами. К сожалению, у них сегодня нет возможности принять участие в конкурсах и супер финалах. Уверен, что многих из них были бы сегодня в этом зале, но эта возможность у них обязательно будет. А свой вклад в победу, конечно, сегодня вносят и работники оборонных предприятий, и врачи, и огромное количество людей по всей стране, которые помогают, отправляя помощь ребятам на фронт, поддерживают семьи участников специальной военной операции», — заявил он.