Чуда не случилось: Поплавская призвала Ивлееву стать снова мастером маникюра

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 83 0

Яна Поплавская порекомендовала Ивлеевой снова стать маникюршей

Чуда не случилось: Поплавская призвала Ивлееву стать снова мастером маникюра

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация Вечеринка Ивлеевой

Актриса поддержала слова бойцов о том, что Донбасс — это не прачечная.

Блогер Анастасия Ивлеева вслед за народным артистом России Филиппом Киркоровым собралась посетить ДНР (Донецкая Народная Республика), чтобы отмыться от позора «голой вечеринки».

Участница Народного фронта и актриса Яна Поплавская рассказала изданию KP.RU, как она относится к попыткам экс-ведущей «Орла и решки» восстановить репутацию.

Активистка уже два года помогает бойцам в зоне СВО и недавно вернулась из Ростова, в котором находится Народный фронт. Она отметила, что это потрясающие люди, с которыми ей нравится работать.

«Бойцы, которым как раз отправляли и машины, и бронежилеты — и все они задавались вопросом: «А кто эти люди, которые, как они говорят, крышуют павлина в перьях, девушку с камнем на причинном месте? Кто они?»

Так как их смыло, но жаль, что не смыло окончательно в унитаз, то у многих возникает вопрос: «Видимо, люди, которые их крышуют, получают деньги, от всего событийного ряда, в котором участвуют — и Настя, и Киркоров. Тьма и тьма», — сказала актриса.

Она отметила, что жизнь участников «голой вечеринки» находится в темноте по человеческим качествам.

Бойцы в зоне СВО заявили, что Донбасс — это не прачечная, в которую можно приехать и отмыться. Актриса полностью поддержала эти слова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд не стал рассматривать очередной иск, который появился из-за «голой вечеринки».

Тема:
Спецоперация
23 февр
«Народный фронт» раздал гуманитарную помощь жителям Авдеевки
23 февр
Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
23 февр
Байден: США вводят более 500 санкций против России
23 февр
«У нас закончатся люди»: ВСУ пожаловались на свое катастрофическое положение на фронте
23 февр
Минобороны: ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8
23 февр
Первые жители Авдеевки получили российские паспорта
23 февр
Удачный маневр: российские бойцы «обыграли» украинский дрон-камикадзе
23 февр
Зеленский отказался от заключения новых соглашений, подобных минским
23 февр
На передовой — танкисты! Лучшее видео из зоны СВО за день
23 февр
ВС РФ уничтожили редкую бронемашину США Assault Breacher под Авдеевкой
-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.75
0.31 100.44
0.54
Качественный отдых: китайский гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта

Последние новости

20:35
«Народный фронт» раздал гуманитарную помощь жителям Авдеевки
20:22
Собянин: московские производители увеличили выпуск одежды в 3,5 раза
20:10
Умерла актриса из «Свадьбы в Малиновке» Людмила Алфимова
19:56
Звезда фильма «Один дома» признался в суде в избиении своей девушки
19:40
Бездомные украинские беженцы заполнили улицы Великобритании
19:29
«Невероятное чувство гордости»: рэпер ST об исполнении «Любэ» песни «Дай ему сил»

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
Надо любить свою Родину: как выглядят герои в современном мире
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок