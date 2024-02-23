Зданию штаба Московского военного округа вернули исторический облик

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 8 0

Решение о воссоздании МВО ранее принял президент России Владимир Путин.

Зданию штаба Московского военного округа вернули исторический облик

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Реставрация здания на Космодамианской набережной, которое вновь займет штаб Московского военного округа, практически завершена. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщил в своем официальном канале в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Это объект культурного наследия федерального значения, построенный в XVIII веке по проекту архитектора Николая Леграна. С 1933 по 2010 в нем там размещался штаб Московского военного округа, где служили Семен Буденный и другие известные военачальники.

«В конце 1990-х на объекте начались ремонтные работы, но их не закончили. Конструкции пришли в негодность. В октябре прошлого года мы начали масштабную реставрацию. Основные работы уже завершены, и сегодня мы передали здание Министерству обороны Российской Федерации», — отметил градоначальник.

Решение о воссоздании Московского военного округа ранее принял президент России Владимир Путин.

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