Зданию штаба Московского военного округа вернули исторический облик

Реставрация здания на Космодамианской набережной, которое вновь займет штаб Московского военного округа, практически завершена. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщил в своем официальном канале в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Это объект культурного наследия федерального значения, построенный в XVIII веке по проекту архитектора Николая Леграна. С 1933 по 2010 в нем там размещался штаб Московского военного округа, где служили Семен Буденный и другие известные военачальники.

«В конце 1990-х на объекте начались ремонтные работы, но их не закончили. Конструкции пришли в негодность. В октябре прошлого года мы начали масштабную реставрацию. Основные работы уже завершены, и сегодня мы передали здание Министерству обороны Российской Федерации», — отметил градоначальник.

Решение о воссоздании Московского военного округа ранее принял президент России Владимир Путин.