В Москве построят три деловых комплекса на 11 тысяч рабочих мест

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

В целом программа нацелена на строительство учреждений образования, культуры и спорта, промышленных предприятий и логистических комплексов, а также офисных и торговых помещений.

В Москве построят три деловых комплекса на 11 тысяч рабочих мест

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Два многофункциональных деловых комплекса построят в районе Хорошево-Мневники в Москве в пешей доступности от станции МЦК «Зорге». Кроме того, офисный центр появится в районе Нагатинский затон. В них смогут работать около 11 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Комплексы возводятся по программе стимулирования создания мест приложения труда, направленной на привлечение инвесторов к строительству важных социальных и деловых объектов. В рамках соглашений застройщики получают льготы.

«Благодаря программе в новых районах осуществляется комплексная сбалансированная застройка, а горожане находят работу рядом с домом», — написал столичный градоначальник.

В целом программа нацелена на строительство учреждений образования, культуры и спорта, промышленных предприятий и логистических комплексов, а также офисных и торговых помещений.

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