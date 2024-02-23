В центре Москвы построят 11 домов по программе реновации

Также в этом году завершат работы на трех культурных объектах.
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin
В центральном административном округе Москвы строят и реконструируют 11 домов по программе реновации. Шесть новостроек уже передали под заселение, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. К переезду готовы жители 35 старых домов.
Развивается и социальная инфраструктура: в Пресненском районе идет строительство учебного корпуса для школьников, в Красносельском — детского сада, а в Тверском реконструируют детскую музыкальную школу им. Д. Б. Кабалевского.
Также в этом году завершат работы на трех объектах: в новом выставочном комплексе Третьяковской галереи, в производственном корпусе мастерских Большого театра и в многофункциональном комплексе «Гранд Титул» на территории «Москва-Сити».
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