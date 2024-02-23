«Находка»: Николай Расторгуев восхитился песней ST

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

Исполнитель впервые представил песню «Дай ему сил» на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии.

«Находка»: Николай Расторгуев восхитился песней ST

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Солист «Любэ» и народный артист РФ Николай Расторгуев назвал находкой песню рэпера ST «Дай ему сил». Он отметил, что композиция обладает внутренней напряженностью и правильной энергетикой.

Накануне, 22 февраля, во время юбилейного концерта в Crocus City Hall группа «Любэ» исполнила песню рэпера ST «Дай ему сил», которая уже стала фронтовым гимном многих российских военных.

«Вот это произведение — находка. Она появилась вовремя и обладает какой-то внутренней напряженностью и энергетикой правильной. И очень-очень хорошие слова», — заявил Расторгуев.

Зрители поддержали слова артиста бурными аплодисментами.

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