Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также его первый заместитель Дмитрий Полянский в пятницу, 23 февраля, покинули заседание Генассамблеи ООН, посвященное «оккупированным территориям» Украины.

Так, Небензя указал, что никаких «оккупированных территорий» Украины не существует, а есть новые российские территории. Он подчеркнул, что Запад искажает историю конфликта на Украине, пытаясь выставить Россию агрессором.

«Как могут страны, претендующие на то, чтобы называться цивилизованными и демократическими, не услышали, например, сделанное в 2015 году заявление премьер-министра (Украины Арсения. — Прим. ред.) Яценюка о том, что в Донбассе проживают нелюди, или произнесенных в 2021 году слов действующего президента (Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, который назвал их «существами и особями», — указал Небензя.

После выступления Небензя вместе с Полянским покинули заседание.

Заседание по этой теме проходит в ООН ежегодно с 2014 года, после возвращения Крыма в состав России.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав нашей страны по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей соответственно.

А Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.

Украина и ряд недружественных стран итоги референдумов отказываются принимать по сей день.

Ранее, писал 5-tv.ru, Илон Маск согласился, что Крым и Донбасс останутся в составе России.