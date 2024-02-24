Неубиваемый Су-25! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 25 0

Российские Су-25 поразили «опорники» ВСУ на краснолиманском направлении

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Армейская авиация готова к выполнению боевых задач в любое время и при любой погоде.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Штурмовик Су-25

На этих кадрах показана работа экипажей Су-25 на краснолиманском направлении. Летчики армейской авиации нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по опорным пунктам и скоплению живой силы ВСУ.

Цель была успешно поражена.

РСЗО «Торнадо-С»

А на этих кадрах уже показана работа расчетов реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» на купянском направлении. Артиллеристы в ночное время суток уничтожили пункты временной дислокации и скопления мест техники противника.

«Цели и задачи у нас бывают очень разнообразные. Это может быть и скопление живой силы противника, и скопление техники на каком-то определенном направлении, и других стратегических целей на углублении, то есть дальность нам позволяет», — рассказал начальник расчета боевой машины с позывным «Первый».

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Тогда к Москве с просьбой о помощи обратились власти ДНР и ЛНР, которые подвергались постоянным обстрелам со стороны националистов. Президент страны Владимир Путин отмечал, что главными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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