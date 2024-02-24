Рэпер ST выпустил клип на песню «Дай ему сил»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 108 0

Музыкант впервые представил эту песню на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии.

Рэпер ST выпустил клип на песню «Дай ему сил»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Рэпер ST выложил в своих социальных сетях клип на песню «Дай ему сил». Музыкант впервые представил эту песню на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии.

 

Недавно рэпер ST рассказал 5-tv.ru о том, как проходили съемки клипа на песню «Дай ему сил». По его словам, видеоряд рассказывает о российском солдате.

«Съемки клипа проходили в несколько этапов. В видео снимались как актеры, так и ребята, которые сейчас находятся на службе. Главная история в клипе будет развиваться вокруг нашего солдата», — сказал ST.

В клипе два главных героя — комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов, герой России, и президент страны Владимир Путин. По словам музыканта, это люди, олицетворяющие сейчас понятие патриотизма. И тот и другой, каждый на своем уровне, делают для страны в сложный исторический момент одно — защищают Родину.

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Рэпер ST выпустил клип на песню «Дай ему сил»

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