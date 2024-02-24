Игры будущего: почему нам нужен киберхоккей

Спортсмены со всего мира, даже из тех стран, что не готовы вести с нами диалог, сейчас съезжаются в Казань, чтобы принять участие в «Играх будущего». Ради этого они в прямом смысле рискуют своей карьерой, ведь уже дома их могут отменить. Власти некоторых стран устраивают публичную казнь и открыто заявляют — любое участие в каких-либо соревнованиях с нашей страной легко обернется отстранением. Почему спортсмены поворачиваются спиной к своей стране и идут на такой риск?

На этих соревнованиях по фиджитал-хоккею можно сколько угодно скандировать «Россия» и размахивать триколором. Пока на Западе пытаются убедить мир, что спортивное будущее без нас, в Казани доказывают, что в «Играх будущего» у нашей страны — лидирующее место.

«Каждый раз, когда российская команда забивает гол на ледовой арене, раздаются оглушительные овации. По эмоциям зрителей понятно — им нравится не просто хоккей, а хоккей будущего!» — отмечает корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

На льду — казанский «Ак Барс» и латвийский Baltic Select. Последних одолевают силовыми приемами не только соперники, но и собственное правительство. Федерация хоккея Латвии на своем сайте опубликовала сообщение о том, что игроки, участвующие в «Играх» в Казани, лишены хоккейной лицензии. Участники Baltic Select отказываются от общения с российской прессой — какими будут последствия решения их федерации, пока непонятно. Единственный, кто общается с журналистами — Алишер Мубаракшин. Латыш уже три года играет в казанском фарм-клубе. Вопроса о лишении лицензии словно и не стоит в повестке. Он лишь сухо комментирует проигрыш.

«В конце злость была, я уже локтем хотел ему в голову дойти или что-то. А так, в целом — да. Смеялись, улыбались, в одной команде играем. Приятно было против своих играть», — отметил участник команды Baltic Select по фиджитал-хоккею Алишер Мубаракшин.

Аналогичное решение приняла Эстонская федерация хоккея. И снова — за игру с русскими. Правда, команда так и не смогла побороться за звание лучшей. В финале россияне — Liga Pro Team и Cosmos x17. Борьба за первенство нешуточная. Сначала кибер-схватка. Затем команды показывают способности в реальном хоккее на льду.

«Здесь даже в физической части игры все сделано для того, чтобы она напоминала компьютерную. Под сводами арены установлена камера, которая двигается и транслирует игроков сверху. Это действительно создает впечатление, будто ты смотришь не на матч, а играешь в игру. В трансляциях классического хоккея такой прием не используется», — отметил корреспондент Артур Ишпулатов.

Ради этого зрелища люди ехали со всей страны.

«Мы приехали с другой области. Из Нижегородской области. Специально на „Игры будущего“. И специально на хоккей. Идея классная, крутая и молодежная», — отметил зритель «Игр будущего» Антон Евдеев.

«Показалось, что это очень интересно и нечто необычное, что точно нужно увидеть», — отметила зрительница «Игр будущего» Елена Мартынова.

«Вы видите, какой на трибунах у нас аншлаг, слава богу, идем в плане здесь, никаких проблем не вижу», — говорит руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров.

В основное время — счет 3:3. Дальше — буллиты. Опять ничья. После — броски до первого проигрыша. Победу в серии «Лиге Про Тим» принес Дмитрий Мячев. Шутит: на льду оказался случайно.

«Все прикольно. Прикольно, прикольно на льду. Я ехал сюда чисто в кибер, а на лед меня случайно выпускали. На льду прикольно. Но я больше на приставке. Я чистый кибер», — отметил участник команды Liga Pro Team по фиджитал-хоккею.

Команда выиграла 16 миллионов рублей. Причем, по мнению букмекеров, она была фаворитом матча. И совершено понятно: теперь зрителям точно нужен хоккей будущего — зрелищный, непредсказуемый и заставляющий зрителей как следует понервничать.