Раскол в «раю»: почему Восточная Европа перестала доверять Западной

Какие вопросы вызывают у «крепкого международного содружества» все больше разногласий?

Страны Восточной Европы стремительно теряют доверие к западным соседям, считая, что те оказывают поддержку Украине в недостаточном объеме. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Последнее время Европа на всех уровнях обсуждает отправку очередной военной помощи киевскому режиму. На фоне сообщений о дефиците снарядов у ВСУ и их общем плачевном состоянии на фронте европейские лидеры ищут пути, позволяющие продолжать помощи Украине, но ресурсы, по их же признанию, истощаются.

Прежде всего, речь идет о странах Западной Европы. Например, Франция уже заявила, что планирует пересмотреть своих расходы на внутренние нужды, чтобы накопить на новый транш для Киева.

Одновременно Восточная Европа, куда входят, в том числе, Польша, Чехия и Румыния обвиняют своих соседей в том, что они «недостаточно серьезного относятся к угрозе со стороны России»

«Правительства на Западе не понимают, что многие на Востоке никогда больше не будут им доверять, сказал один высокопоставленный европейский чиновник», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Германии приняли решение об отправке на Украину дальнобойных ракет Таurus.