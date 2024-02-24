Раскол в «раю»: почему Восточная Европа перестала доверять Западной

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 34 0

Bloomberg: украинский вопрос разделил Восточную и Западную Европу

Раскол в «раю»: почему Восточная Европа перестала доверять Западной

Фото: www.globallookpress.com / Torsten Krüger

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Какие вопросы вызывают у «крепкого международного содружества» все больше разногласий?

Страны Восточной Европы стремительно теряют доверие к западным соседям, считая, что те оказывают поддержку Украине в недостаточном объеме. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Последнее время Европа на всех уровнях обсуждает отправку очередной военной помощи киевскому режиму. На фоне сообщений о дефиците снарядов у ВСУ и их общем плачевном состоянии на фронте европейские лидеры ищут пути, позволяющие продолжать помощи Украине, но ресурсы, по их же признанию, истощаются.

Прежде всего, речь идет о странах Западной Европы. Например, Франция уже заявила, что планирует пересмотреть своих расходы на внутренние нужды, чтобы накопить на новый транш для Киева.

Одновременно Восточная Европа, куда входят, в том числе, Польша, Чехия и Румыния обвиняют своих соседей в том, что они «недостаточно серьезного относятся к угрозе со стороны России»

«Правительства на Западе не понимают, что многие на Востоке никогда больше не будут им доверять, сказал один высокопоставленный европейский чиновник», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Германии приняли решение об отправке на Украину дальнобойных ракет Таurus.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:23
Рэпер ST выпустил клип на песню «Дай ему сил»
13:18
В МИД рассказали о контактах России и США по теме размещения ядерного оружия в космосе
13:10
Путин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда РФ
13:00
«Обожаемая»: Людмила Поргина вспомнила последние слова Николая Караченцова
12:42
Умер председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев
12:24
Раскол в «раю»: почему Восточная Европа перестала доверять Западной

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок