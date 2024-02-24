Убили из-за внешней схожести: Иванова из «Комбинации» о жутком случае из 90-х
Иванова рассказала, что тяжело переживала убийство Шишинина
Фото: Стукалин Евгений / ТАСС
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И как на участниц коллектива повлияла смерть продюсера?
В 1990-е годы «Комбинация» была одной из самых популярных групп в России. Слова песен, которые выпускал коллектив, наизусть знал почти каждый.
Многие ассоциируют феномен «лихих 90-х» именно с участницами группы. Однако вокалистка Татьяна Иванова рассказала, что не была в курсе всех криминальных событий, происходивших в то время в России.
Она лишь знает из телевизора историю про девушку, которую убили мошенники из-за внешней схожести с ней. Но в ситуации с убийстом продюсера «Комбинации» Александра Шишинина все было иначе, отмечает звезда.
Эта трагедия сильно отразилась на дальнейшей карьере участниц группы. По признанию Ивановой, они сначала не понимали, куда бежать и что делать дальше.
«Сашу было, безусловно, жаль. Человек вообще все поставил на карту, на „Комбинацию“, он жил этой идеей, горел проектом, много тратил, чтобы продвигать коллектив. Ему было совсем нелегко», — говорит она.
Стоит отметить, что сейчас хиты группы вновь набирают популярность среди молодого поколения. Подростки, будто вернувшись в прошлое, снова поют песни «Не забывай», «American boy» и «Бухгалтер».
Ранее 5-tv.ru писал о взамоотношениях Татьяны Ивановой с мужем.
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