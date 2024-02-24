Собянин рассказал о строительстве новой дороги в ТиНАО

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 11 0

Трасса будет длиной около пяти километров.

Собянин рассказал о строительстве новой дороги в ТиНАО

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В ТиНАО будет построена новая дорога Саларьево — Калужское шоссе, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Трасса соединит Филимонковское шоссе со строящейся дорогой Мамыри — Пенино — Шарапово.

По словам мэра столицы, новая трасса станет дублером двух востребованных автомобильных трасс и будет содействовать их разгрузке.

«Она станет полноценным дублером МКАД и трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, соединит Филимонковское шоссе и строящуюся дорогу Мамыри — Пенино — Шарапово», — рассказал Сергей Собянин.

Трасса будет длиной около пяти километров. Будут также возведены две эстакады и мост через реку Сосенку. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году.

С 2012 года в ТиНАО построили более 380 километров дорог, среди которых 10 различных дублеров МКАД и ЦКАД.

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