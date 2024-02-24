Собянин рассказал о росте посещаемости в «Музее Москвы»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 14 0

В прошедшем году музей продемонстрировал посетителям целый ряд необычных проектов.

Собянин рассказал о росте посещаемости в «Музее Москвы»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Объединение «Музей Москвы» в 2023 году поставило новый рекорд по посещаемости, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в прошедшем году на площадках «Музея Москвы» побывало более 1,1 миллионов посетителей.

По мнению Сергея Собянина, рост популярности музейных площадок объединения связан прежде всего с нестандартным подходом музейных работников к активному приключению посетителей, с необычными творческими проектами музея.

«С 2012 года это рекорд, и он во многом связан с необычными творческими проектами», — рассказал Сергей Собянин.

В прошедшем году «Музей Москвы» продемонстрировал посетителям целый ряд необычных проектов. К примеру, на центральной площадке музея на Зубовском бульваре успешно прошли выставки «Дом моделей. Индустрия образов» (о советских институтах моды), «Куплю гараж» (об отечественном феномене гаражной культуры). Последняя экспозиция будет открыта до 10 марта.

Помимо необычных выставок, объединение «Музей Москвы» регулярно организует образовательные программы, ярмарки, фестивали, кинопоказы и театральные мероприятия.

Большой популярностью у гостей музея также пользуются познавательные маршруты, предлагаемые городским экскурсионным бюро.

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