Банки просят Британию утвердить правовые нормы для изъятия российских активов

Пока международных правил, которые могли бы с законной точки зрения забрать у РФ, не существует.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Некоторые банки Великобритании обратились к правительству страны с просьбой утвердить правовые нормы для конфискации российских активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в финансовых организациях.
Таким образом банки хотят перестраховаться, если активы РФ, замороженные на счетах, будут-таки изъяты. К слову, предполагается, что их могут передать Украине. Речь идет о сумме около 20 миллиардов долларов.
«Некоторые банкиры и юристы в Великобритании предупреждают, что громкие конфискации активов рискуют нанести ущерб репутации Лондона как международного финансового центра и могут вызвать вопросы о верховенстве закона», — говорится в материале.
Стоит отметить, что подобных юридических норм пока не существует.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США испытывают проблемы с попытками конфискации активов РФ.
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