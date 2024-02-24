Банки просят Британию утвердить правовые нормы для изъятия российских активов

Некоторые банки Великобритании обратились к правительству страны с просьбой утвердить правовые нормы для конфискации российских активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в финансовых организациях.

Таким образом банки хотят перестраховаться, если активы РФ, замороженные на счетах, будут-таки изъяты. К слову, предполагается, что их могут передать Украине. Речь идет о сумме около 20 миллиардов долларов.

«Некоторые банкиры и юристы в Великобритании предупреждают, что громкие конфискации активов рискуют нанести ущерб репутации Лондона как международного финансового центра и могут вызвать вопросы о верховенстве закона», — говорится в материале.

Стоит отметить, что подобных юридических норм пока не существует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США испытывают проблемы с попытками конфискации активов РФ.