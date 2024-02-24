Банки просят Британию утвердить правовые нормы для изъятия российских активов

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 28 0

Пока международных правил, которые могли бы с законной точки зрения забрать у РФ, не существует.

Банки просят Британию утвердить правовые нормы для изъятия российских активов

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Некоторые банки Великобритании обратились к правительству страны с просьбой утвердить правовые нормы для конфискации российских активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в финансовых организациях.

Таким образом банки хотят перестраховаться, если активы РФ, замороженные на счетах, будут-таки изъяты. К слову, предполагается, что их могут передать Украине. Речь идет о сумме около 20 миллиардов долларов.

«Некоторые банкиры и юристы в Великобритании предупреждают, что громкие конфискации активов рискуют нанести ущерб репутации Лондона как международного финансового центра и могут вызвать вопросы о верховенстве закона», — говорится в материале.

Стоит отметить, что подобных юридических норм пока не существует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США испытывают проблемы с попытками конфискации активов РФ.

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