Росгвардия поделилась клипом рэпера ST на песню «Дай ему сил»

Росгвардия опубликовала клип рэпера ST на песню «Дай ему сил» в своем Telegram-канале в субботу. Главными героями видео стали комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов, герой России, и президент страны Владимир Путин.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в видео вошли кадры поездки ST в районы проведения спецоперации на Украине, где он выступил для военнослужащих и сотрудников Росгвардии вместе с гитаристом группы «Звери» Германом Осиповым.

Также в Росгвардии напомнили, что песня «Дай ему сил» вошла в топ-20 самых популярных композиций на отечественных музыкальных платформах.

Клип рэпера был опубликован ранее в этот день. Как отметил ST, Путин и Хайрутдинов — люди, олицетворяющие понятие патриотизма. И тот и другой, каждый на своем уровне, делают для страны в сложный исторический момент одно — защищают Родину.