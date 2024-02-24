«Подпись президента ничего не стоит»: на Украине раскритиковали США из-за Будапештского меморандума

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 24 0

Данилов: гарантии США по Будапештскому меморандуму ничего не стоят

«Подпись президента ничего не стоит»: на Украине раскритиковали США из-за Будапештского меморандума

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Власти Незалежной подписали документ в 1994 году.

Ситуация с Будапештским меморандумом об отказе Украины от ядерного оружия продемонстрировала несостоятельность гарантий безопасности США из этого документа. Об этом газете The Times заявил секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.

«Как оказалось, подпись президента США ничего не стоит», ― сказал он.

Украина подписала меморандум в 1994-м, отказавшись от запасов ядерного оружия, доставшихся ей после распада СССР, а также объявив о безъядерном статусе. Подписавшие документ страны в обмен на это пообещали обеспечивать безопасность Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что поддерживает возвращение Украине ядерного оружия. По его мнению, это «единственная опция для выживания» страны.

Гончаренко добавил, что Украине не нужны тысячи ракет. Достаточно, по оценкам парламентария, лишь 20 единиц.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

 

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