Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 15 0

Что известно об этой ситуации?

Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что части подавленного БПЛА обезвредили на территории НЛМК в Липецке.

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