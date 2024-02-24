Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Что известно об этой ситуации?
Фото: © РИА Новости
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Пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что части подавленного БПЛА обезвредили на территории НЛМК в Липецке.
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