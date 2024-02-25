Теперь все позади: как люди в Авдеевке жили под гнетом ВСУ

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Даже в последние месяцы, несмотря на интенсивные боевые действия, там оставалось несколько сотен жителей, которые отказывались эвакуироваться на Украину.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Авдеевка была под оккупацией ВСУ с 2014 года. Она наравне со многими другими городами Донбасса на референдуме проголосовала за независимость.

Однако она была занята украинскими боевиками в рамках «АТО». И, тем не менее, все эти годы там оставались люди, которые верили, что их город снова станет свободным.

Даже в последние месяцы, несмотря на интенсивные боевые действия, в Авдеевке оставалось несколько сотен жителей, которые отказывались эвакуироваться на Украину, которые ждали Россию.

Первые авдеевцы уже получили российские паспорта. Что сейчас происходит в освобожденном городе, расскажет корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Оттуда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка.

О его полном освобождении сообщил 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах российской армии на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

При наступлении сил России украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Тема:
Спецоперация
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