Минобороны сообщило о двух сбитых украинских ракетах над Черным морем

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 11 0

Средства ПВО позволили ликвидировать угрозу.

Минобороны сообщило о двух сбитых украинских ракетах над Черным морем

Фото: www.globallookpress.com / facebook.com / mod.mil.rus

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Тема:
Спецоперация

Пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку с применением двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ второй раз за день попытались атаковать Белгородскую область.

Тема:
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