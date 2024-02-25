Минобороны сообщило о двух сбитых украинских ракетах над Черным морем

Пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку с применением двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ второй раз за день попытались атаковать Белгородскую область.