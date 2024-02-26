«Я дома!» — Кевину Джонсону подарили квартиру в Самаре

Эфирная новость 42 0

Боксеру Кевину Джонсону подарили квартиру в Самаре

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Он получил паспорт гражданина России в середине января.

Кевин Джонсон, американский боксер, получивший российское гражданство, готовится к новоселью. Он стал счастливым обладателем квартиры в Самаре.

Сертификат на ее получение спортсмену вручили прямо на ринге во время бойцовского турнира — сам он, правда, не дрался, а был среди почетных гостей.

Джонсон признался, о подарке даже не догадывался. И поблагодарил всех на неплохом русском языке.

«Самара, как дела? Хорошо? Отлично? Превосходно? Самара, я дома, я дома, я дома!» — сказал спортсмен.

Джонсон получил паспорт гражданина России в середине января. Это событие он назвал своим «новым днем рождения», после чего взял себе отчество Владимирович.

В новую квартиру боксер собирается переехать летом. В Самаре он будет работать тренером в центре спортивной подготовки.

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:46
ТОП-7 самых популярных психических расстройств: проверьте, есть ли их симптомы у вас
7:29
Собянин: поддержка Москвы помогает наращивать выпуск инновационной продукции
7:16
Его умоляли не делать этого: как опасный трюк на съемках унес жизнь советского красавца Урбанского
7:01
Театр одного актера: Муцениеце унизила и растоптала Брутян на глазах у детей
6:59
«Я молился»: взятый в плен боевик ВСУ попал под огонь сослуживцев при отступлении в Авдеевке
6:48
В погоне за наследством: молодая жена Петросяна может разрабатывать хитрый план по «захвату» имущества?

Сейчас читают

Это беда: жуткий пожар охватил гигантский склад в Подмосковье
«Разрабатывается план»: зачем глава ЦРУ Бернс тайно приехал на Украину
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок