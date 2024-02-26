Бодрящий напиток имеет и другие свойства, способные негативно влиять на организм.

Чрезмерное употребление кофе может негативно отразиться на состоянии костей и зубов. Врач-эндокринолог Захра Павлова в интервью радио Sputnik рассказала, какое количество чашек бодрящего напитка не отразиться на организме.

Так, в первую очередь она предупредила, что кофе влияет на нервную систему, а также препятствует усвоению кальция в организме из-за содержания в нем танина. Он вступает во взаимодействие с кальцием, который человек получает из еды, и делает так, что организм не усваивает это вещество. При нехватке кальция повышается уровень паратгормона.

«Чтобы получать удовольствие и не остаться без костей, не распрощаться с хорошей крепостью костной ткани, надо употреблять кофе в умеренном количестве. Если пить одну-две чашки кофе в день, то вообще никаких проблем не будет. Если же начинаются пять, шесть, десять или 18 чашек в день, то это плохая история», — предупредила врач.

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